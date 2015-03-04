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Michelin начнет выпускать шины из экологически чистого сырья
Сегодня, 11:17
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kraratau27

Michelin начнет выпускать шины из экологически чистого сырья

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В реализации плана задействовано более 6000 тыс. специалистов.

Французская компания Michelin планирует сделать свои шины на 100% экологически безопасными к 2050 году. Для производства шин будут использованы вторсырье или экологически чистые материалы (натуральный каучук, кукурузная солома, текстиль и др.). 

В реализации плана задействовано более 6 тыс. специалистов: разработчики, инженеры, химики и т.п. Также Michelin сотрудничает с компаниями Pyrowave, Axens и IFP Energies Nouvelles. 

Компания отмечает, что уже на сегодняшний день 30% компонентов, используемых в производстве шин, созданы из натурального, экологически чистого или переработанного сырья. 

Ранее мы писали, что петербуржец продавал шины с каршеринговых авто

Фото: michelin.com

Теги: шины, экология
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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