Michelin начнет выпускать шины из экологически чистого сырья

В реализации плана задействовано более 6000 тыс. специалистов.

Французская компания Michelin планирует сделать свои шины на 100% экологически безопасными к 2050 году. Для производства шин будут использованы вторсырье или экологически чистые материалы (натуральный каучук, кукурузная солома, текстиль и др.).

В реализации плана задействовано более 6 тыс. специалистов: разработчики, инженеры, химики и т.п. Также Michelin сотрудничает с компаниями Pyrowave, Axens и IFP Energies Nouvelles.

Компания отмечает, что уже на сегодняшний день 30% компонентов, используемых в производстве шин, созданы из натурального, экологически чистого или переработанного сырья.

Ранее мы писали, что петербуржец продавал шины с каршеринговых авто.

Фото: michelin.com