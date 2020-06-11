В Хабаровске малыш едва не оказался под колесами микроавтобуса своего отца.

Мгновенная реакция спасшего ребенка российского полицейского попала на видео. Соответствующий ролик опубликовали представители регионального МВД. В полиции заявили, что в Хабаровске оперативник спас трехлетнего малыша из-под колес автомобиля.

Камера видеофиксации запечатлела момент, когда мужчина бросился на проезжу. часть, чтобы помочь ребенку. Опасная ситуация возникла, когда микроавтобус нарушил ПДД. Водитель совершил разворот, после которого в транспорт врезалась машина. Из автобуса на дорогу выпал ребенок. Полицейский оказался на месте событий за несколько секунд до того, как туда отбросило микроавтобус.

На данный момент установлено, что за рулем микроавтобуса находился отец ребенка. В момент столкновения он предположительно потерял сознание. Малыш находится в салоне транспортного средства без специального детского кресла. В настоящее время МВД проводит проверку обстоятельств аварии.

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Видео: пресс-служба МВД