Международный комитет Красного Креста запросил открытие офиса в Ростове-на-Дону

Президент МККК Петер Маурер хотел заручиться поддержкой Лаврова в этом вопросе.

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер на переговорах с министром иностранных дел (МИД) РФ Сергеем Лавровым рассказал о запросе организации в адрес России на открытие офиса в Ростове-на-Дону.

По мнению МККК, это позволит оптимизировать гуманитарные работы в Донбассе и на подконтрольной ВС РФ территории Украины. Маурер хотел заручиться поддержкой Лаврова в этом вопросе. Дело в том, что это напрямую касается укрепления логистической структуры в России.

Для этого мы отправили запрос на открытие соответствующего офиса в Ростове-на-Дону. Это будет хорошая стартовая точка для инициирования работы. Петерб Маурер, президент МККК

Ранее мы сообщили, что по оценке Лаврова, Запад в ООН пытается политизировать гуманитарные вопросы на Украине.

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