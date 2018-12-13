Между Петербургом и Таллином могут появиться скоростные поезда

Эстонская сторона рассчитывает на появление своего поезда Allegro.

Как рассказал глава правления Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ в эфире Raadio 4, российские и эстонские железнодорожники планируют запуск скоростного поезда по маршруту "Таллин - Петербург". Кроме того, эстонцы ведут переговоры с РЖД об открытии движения между Петербургом и Псковом. Город планируется добавить к рейсу "Таллин - Москва".

По данным специалиста, две стороны уже сформировали группы изучения целесообразности нового проекта.

По предварительной информации, вся поездка из столицы Эстонии в Северную столицу должна занять четыре с половиной часа, включая пограничный контроль. Стоимость железнодорожного билета будет выше, чем на автобусный рейс, но ниже авиаперелета.

Ранее Piter.TV сообщал, что Смольный отказался от идеи постройки трамвайной линии от станции метро "Кировский завод" до Петергофа по концессии.