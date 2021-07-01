Мезенцев отметил снижение активности по выдвижению проектов программ Союзного государства

Генсек СГ рассказал о реализуемых проектах.

Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отметил снижение активности обеих сторон по выработке программ для совместной реализации. Об этом чиновник сообщил коллегам во время пленарного онлайн-заседания по развитию регионов. Специалист уверен, что это говорит о недооценке федеральных и республиканских органов власти этого ресурса.

В настоящее время в портфеле Постоянного комитета СГ находится десять проектов концепций программ, которые могут, пройдя утверждение на союзном совмине, реализоваться в 2022-2025 годах. Дмитрий Мезенцев, генсек СГ

Специалист заметил, что три проекта должны быть реализованы по прорывной области в сфере технологий. Речь идет о материаловедении, создании малоразмерных космических группировок спутников, а также молекулярный проект в сфере биологических технологий. Все эти проекты будут согласованы сторонами в 2021 году.

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