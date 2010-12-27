Метро "Спасская" и переходы проверили за несколько минут

Пресс-служба метрополитена сообщает о закрытии станции "Спасская" и переходах на две соседние.

Около 18.35 метро "Спасская" закрыли на проверку. Также для пассажиров недоступны переходы на "Сенную" и "Садовую". Так как "Спасская" - это конечная станция оранжевой ветки. то сейчас поезда временно идут только до "Достоевской". Пассажиры дожидаются открытия станции на соседних или пытаются добраться в объезд.

Обновление. Уже в 18.41 станцию открыли для пассаижров. Информации о том, что же было причиной эвакуации не известно.

Одновременно со "Спасской" метро "Крестовский остров" закрыли на вход из-за футбольных болельщиков.

Ранее сегодня Piter.tv сообщал, что метро "Площадь Восстания" и переход закрыли из-за бесхозного предмета.