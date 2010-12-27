Метро "Площадь Восстания" и переход закрыли из-за бесхозного предмета

Пресс-службе метрополитена сообщает, что станцию "Площадь Восстания" закрыли на вход и выход.

В четверг, 19 октября, станцию метро "Площадь Восстания" закрыли на вход и выход. Также для пассажиров недоступны переходы на "Маяковскую". Людей начали эвакуировать около 17.46. Как сообщают в пресс-службе подземки, причина в бесхозном предмете.

Поезда проезжают станцию метро без остановок. О закрытии станции объявляют в вестибюлях и переходах метрополитена. Сколько времени займет проверка, пока не известно. Пассажиры дожидаются открытия станции на соседних или около входа на поверхности.

Обновление. Станцию проверяли всего 10 минут. По данным информационной рассылки метрополитена, вестибюли открыли в 17.56. НИкаких опасных предметов не обнаружили.