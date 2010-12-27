В Ленинградском зоопарке появились капибара и детеныш черного макака

Коллекция Ленинградского зоопарка пополнилась двумя зверями. В город прилетел самец капибары, а семейство черных макак обзавелось детенышем.

В Ленинградский зоопарк из Перми прибыл самец капибары. Мальчик родился в Пермском зоопарке в апреле этого года. Его выкармливала мама, а когда малыш подрос его отправили в его новый дом.

Раньше в Ленинградском зоопарке содержались в питомнике. Но последние 10 лет их в коллекции не было. Сейчас капибара находится в изолированном вольере, расположенном на внешней стороне здания «Тропический дом». За самым крупным современным грызуном можно наблюдать. Позже специалисты начнут подбирать ему пару, чтобы он мог создать семью.

Кроме того, в зоопарке появился еще один черный макак. Малыш родился 29 сентября у питомцев Черри и Миру. Его пол пока не известен. Ближайшие четыре месяца макак не будет отходить от матери.