В Петербурге прошел концерт Тимура Абдикеева и NINICHEN

В "Большом ресторане Цинь" состоялась премьера международного творческого дуэта Тимура Абдикеева и Нини Чэнь. Музыканты исполнили известные произведения Чайковского, Римского-Корсакова и Шопена.

Недавно в Петербурге состоялось выступление двух талантливых музыкантов: Нини Чэнь и Тимура Абдикеева. Вокально-инструментальный дуэт исполнил ряд самых известных произведений мировой классики. Концерт прошел в роскошном четырехъярусном зале самого крупного в Европе ресторана китайской кухни — "Большом ресторане Цинь".

Надо сказать, что любителей музыки оказалось немало, свободных мест практически не было. На протяжении всего вечера гости наслаждались такими шедеврам, как "Ария князя Гремина из оперы "Евгений Онегин"" П.И. Чайковского, "Ария Варяжского гостя из оперы "Садко"" Н. А. Римского-Корсакова, "Этюд фа-мажор", "Баллада фа-минор" Ф. Шопена и другими композициями.

Творческий союз Нини Чэнь, китайской пианистки,лауреата международных конкурсов (К 18 годам девушка уже получила первую премию в конкурсе юных пианистов и на международном юношеском конкурсе имени Ф. Шопена, стала победителем фестиваля "Я уже артист" и была награждена правительственной премией "Юные дарования"), и Тимура Абдикеева, уже широко известного музыканта, солиста Мариинского театра и Заслуженного артиста Республики Татарстан (Своим талантом он успел покорить многие страны мира: Великобританию, США, Японию, Францию, Италию, Германию, Австрию и Чехию. Певец также выступал в шведской королевской опере, парижской "Опере Бастиль" и лондонском "Барбикане"), поразил всех присутствующих. После концерта равнодушных в зале не осталось, артистов буквально завалили цветами и аплодисментами.

Надо сказать, что "Большой Ресторан Цинь" регулярно проводит такие изысканные вечера. Например, сегодня вечером, 21 июля, там выступит классическое трио скрипки, виолончели и фортепиано с произведениями Мендельсона, Моцарта, Дебюсси и Шостаковича. Начало концерта в 19:00. Вход на мероприятие свободный!

Анастасия Усцова, Анна Курылева

Видео: Piter.TV