Станцию метро "Площадь Ленина" закрыли на проверку в среду утром.

Утро среды, 18 октября, не обошлось без закрытых станций подземки. Пресс-служба метрополитена сообщила в 11.10, что станцию "Площадь Ленина" эвакуировали. Причина - в проведении проверки. Причину прверки пока не называют. Возможно, на станции нашли бесхлзный предмет. Тогда вестибюли будут закрыты не долго. Если же ограничения связаны с анонимным звонком о залоденной бомбе, то проверка будет длиться около часа. Ведь специалистам придется общарить все помещения станции.

Накануне из-за подозрительного предмета закрыли метро "Нарвская". также вчера Piter.tv сообщал, что метро "Автово" закрыли на вход и выход.