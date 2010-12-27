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Из-за подозрительного предмета закрыли метро "Нарвская"
Сегодня, 18:02
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Asyaromanenkova
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Из-за подозрительного предмета закрыли метро "Нарвская"

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Пресс-служба подземки сообщает об очередном закрытии станции метро. на этот раз проверяют "Нарвскую".

Станцию метро "Нарвская" закрыли для пассажиров. Весибюли стали недоступны на вход и выход в 17.57. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в обнаружении бесхозного предмета. Идет проверка. эвакуация произошла прямо в вечерний час пик. так что многие пассажиры столкнулись с проблемами. Через какое время станцию откроют - пока не известно. Поезда проезжают "Нарвскую" без остановок.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Автово" закрыли на вход и выход. Проверка продолжалась почти час. Кроме того сегодня Московский вокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва. А также дважды эвакуировали "Пионерскую". Правда оба раза проверка шла всего 10 минут.

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Теги: метро спб , новости питера , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия

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