Из-за подозрительного предмета закрыли метро "Нарвская"

Пресс-служба подземки сообщает об очередном закрытии станции метро. на этот раз проверяют "Нарвскую".

Станцию метро "Нарвская" закрыли для пассажиров. Весибюли стали недоступны на вход и выход в 17.57. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причина в обнаружении бесхозного предмета. Идет проверка. эвакуация произошла прямо в вечерний час пик. так что многие пассажиры столкнулись с проблемами. Через какое время станцию откроют - пока не известно. Поезда проезжают "Нарвскую" без остановок.

Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Автово" закрыли на вход и выход. Проверка продолжалась почти час. Кроме того сегодня Московский вокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва. А также дважды эвакуировали "Пионерскую". Правда оба раза проверка шла всего 10 минут.