Московский вокзал эвакуировали из-за угрозы взрыва

Очевидцы сообщают, что пассаижров эвакуировали с части Московского вокзала.

В Петербурге во вторник, 17 октября, эвакуировали Московский вокзал. Очевидцы сообщают, что эвакуировали пять платформ. Всех пассажиров попросили покинуть платформы около двух часов. Сейчас на месте ждут саперов. Сколько продлится проварка пока не известно.

Люди с вокзала сообщают, что всех пасажиров и провожающих с перронов загнали в зал ожидания. Предполагаемая опасная зона ограничена лентой. Ее охраняет полицейский.

Пока не известно, как инцидент отразится на расписании поездов.

Это уже не первое место, которое эвакуировали за сегдня. Ранее Piter.tv сообщал, что метро "Пионерская" снова закрывали на десятиминутную проверку.

Фото: Мегаполис