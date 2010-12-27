Метеорологи прогнозируют дожди в эту пятницу в Выборге

На трассах по-прежнему ожидается гололед.

В предстоящую пятницу, 15 февраля, в Выборге синоптики прогнозируют дождливую и сырую погоду. В целом в регионе значительно потеплеет. Об этом сообщает сетевое издание ОАО "ЛОТ".

Ветер преимущественно западных направлений 7-12 м/с, возможны порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1, днем – от 0 до +5.

На трассах по-прежнему ожидается гололед. А атмосферное давление значительно понизится в сравнении с сегодняшним днем. Это особенно опасно для людей, чье здоровье зависит от климатических условий.

Источник: сетевое издание ОАО "ЛОТ"