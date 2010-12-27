Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

Предприимчивые россияне готовы отстоять очередь за смартфоном или уступить свое место за несколько сотен тысяч рублей.

После презентации нового iPhone 10 сентября из желающих купить новый гаджет выстроилась очередь. Некоторые россияне решили воспользоваться ситуацией и разместили объявления с предложениями о продаже места в очереди на сервисах "Авито" и "Юла".

Минимальную стоимость услуги оценили в 20 тыс. рублей, другие готовы уступить свое место за 400 тыс. рублей. При этом некоторые из продавцов готовы лично отстоять очередь за смартфоном и доставить его.

Предзаказ новых моделей iPhone стартует 18 сентября, приобрести гаджет можно будет с 20 сентября. Накануне Apple представила новинки - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стартовая цена составит 59 990 руб.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году.

Фото: трансляция Apple / YouTube