Место в очереди за iPhone 11 обойдется в 400 тысяч рублей

После презентации нового iPhone 10 сентября из желающих купить новый гаджет выстроилась очередь. Некоторые россияне решили воспользоваться ситуацией и разместили объявления с предложениями о продаже места в очереди на сервисах "Авито" и "Юла".
Минимальную стоимость услуги оценили в 20 тыс. рублей, другие готовы уступить свое место за 400 тыс. рублей. При этом некоторые из продавцов готовы лично отстоять очередь за смартфоном и доставить его.
Предзаказ новых моделей iPhone стартует 18 сентября, приобрести гаджет можно будет с 20 сентября. Накануне Apple представила новинки - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Стартовая цена составит 59 990 руб.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году.
Фото: трансляция Apple / YouTube
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