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Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году
Сегодня, 20:37
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nadezhda_sib

Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году

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Ранее такая модель стоила от 400 евро.

Выпуск новой бюджетной модели смартфона компании Apple запланирован на весну 2020 года, сообщила 4 сентября "Gazeta.SPb"

Мобильное устройство продолжит линейку SE, первый бюджетный смартфон которой представили в марте 2016 года. На тот момент  стартовая цена iPhone SE составила 400 евро. 

Таким образом производитель хочет сделать марку доступной для рынков развивающихся стран, в которых наиболее популярными являются китайские смартфоны. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 сентября состоится презентация новых iPhone. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: apple, iphone
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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