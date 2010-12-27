Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году

Ранее такая модель стоила от 400 евро.

Выпуск новой бюджетной модели смартфона компании Apple запланирован на весну 2020 года, сообщила 4 сентября "Gazeta.SPb".

Мобильное устройство продолжит линейку SE, первый бюджетный смартфон которой представили в марте 2016 года. На тот момент стартовая цена iPhone SE составила 400 евро.

Таким образом производитель хочет сделать марку доступной для рынков развивающихся стран, в которых наиболее популярными являются китайские смартфоны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 сентября состоится презентация новых iPhone.

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