Apple выпустит новую бюджетную модель iPhone в 2020 году

Выпуск новой бюджетной модели смартфона компании Apple запланирован на весну 2020 года, сообщила 4 сентября "Gazeta.SPb".
Мобильное устройство продолжит линейку SE, первый бюджетный смартфон которой представили в марте 2016 года. На тот момент стартовая цена iPhone SE составила 400 евро.
Таким образом производитель хочет сделать марку доступной для рынков развивающихся стран, в которых наиболее популярными являются китайские смартфоны.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что 10 сентября состоится презентация новых iPhone.
Фото: pixabay.com
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