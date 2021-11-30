Торжественная церемония вручения награды прошла в Париже.

Форвард французского футбольного клуба "ПСЖ" Лионель, а также нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча". Его признали лучшим футболистом года в европейском регионе. Торжественная церемония состоялась в театре "Шатле" в Париже. Вторым в рейтинге стал спортсмен из мюнхенской "Баварии", поляк Роберт Левандовский. Третье место получил полузащитник лондонского "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. Далее по списку отмечены Карим Бензема, Н"Голо Канте. Пятикратный обладатель "Золотого мяча", португальский футболист Криштиану Роналду занял шестое место.

В прошедшем сезоне Лионель Месси забил 38 голов в 47 проведенных матчах за испанскую "Барселону". В июле 2021 года футболист вместе со сборной Аргентины смог выиграть Кубок Америки. Данный трофей стал для нападающего вторым по счету с национальной командой. В 2008 году он стал чемпионом Олимпийских игр.

Напомним, что Лионель Месси ранее выигрывал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 годах. В 2020 году "Золотой мяч" не вручался из-за пандемии коронавируса.

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Фото и видео: Youtube/FC Barcelona