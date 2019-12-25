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Названы самые опасные виды спорта для развития деменции
Сегодня, 15:10
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Названы самые опасные виды спорта для развития деменции

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Ученые считают, что самыми опасными видами спорта являются контактные.

Ученые из Бостонского университета назвали контактные виды спорта самыми опасными для развития деменции. Дело в том, что при контактных видах спорта люди регулярно получают удары по голове. Статья был опубликована в журнале Neurology.

Так, ученые сравнили данные вскрытия и МРТ людей, которые занимлись контактными видами спорта. Из них около 90% были игроками в американский футбол. Остальные занимались футболом, боксом или получали травмы во время службы в армии.

И выяснилось, что большинство таких людей перед смертью страдали от деменции, а некоторые от хронической травматической энцефалопатии.

Ранее мы писали, что найдена причина потери обоняния при коронавирусе. 

Фото: pixabay 

Теги: контактные виды спорта, развитие деменции
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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