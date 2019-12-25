Названы самые опасные виды спорта для развития деменции

Ученые считают, что самыми опасными видами спорта являются контактные.

Ученые из Бостонского университета назвали контактные виды спорта самыми опасными для развития деменции. Дело в том, что при контактных видах спорта люди регулярно получают удары по голове. Статья был опубликована в журнале Neurology.

Так, ученые сравнили данные вскрытия и МРТ людей, которые занимлись контактными видами спорта. Из них около 90% были игроками в американский футбол. Остальные занимались футболом, боксом или получали травмы во время службы в армии.

И выяснилось, что большинство таких людей перед смертью страдали от деменции, а некоторые от хронической травматической энцефалопатии.

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