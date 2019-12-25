Найдена причина потери обоняния при коронавирусе

Выяснилось, что COVID-19 не является нейротропным вирусом.

Ученые из Бельгии и США провели исследование и нашли истинный механизм потери обоняния при коронавирусе. При этом им не удалось найти доказательств того, что инфекция поражает сенсорные нейроны обонятельного эпителия или нервные клетки обонятельной луковицы. В связи с этим был сделан вывод, что коронавирус не является нейротропным вирусом. Однако вирус поражает другой тип клеток в органах обоняния. Статья опубликована в журнале Cell.

Оказалось, что клетки коронавируса при заражении связываются с рецептором ACE2 на клеточной мембране. Этот рецептор экспрессируется на поверхности сустентакулярных клеток, но не у обонятельных сенсорных нейронов, которые передают сигналы о запахах в обонятельную луковицу.

Кроме того, у умерших от коронавируса пациентов проанализировали образцы обонятельной слизистой оболочки. В контрольной группе оказались люди, умершие от других причин.

В результате оказалось, что коронавирус инфицирует сустентакулярные клетки в обонятельном эпителии пациентов и активно реплицируется в этих клетках. Однако в сенсорных нейронах и нейронах обонятельной луковицы вирусную РНК обнаружить не удалось.

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