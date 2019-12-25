Ученые связали потерю обоняния при коронавирусе с разрушением мозга

Для того, чтобы это выяснить, были использованы сведения из хранилища медицинских и генетических данных UK Biobank.

Ученые из Оксфордского университета пришли к выводу, что потеря обоняния при коронавирусе может быть связана с разрушением в мозге серого вещества. Статья была опубликована на сервисе препринтов medRxiv.

В исследовании отмечается, что причиной неврологических признаков коронавируса, в том числе и потеря обоняния, может быть связана с нарушением мозга. Для того, чтобы провести это исследование, ученые из Великобритании использовали данные из хранилища медицинских и генетических данных UK Biobank.

Были отобраны результаты исследований 394 человек, которые переболели коронавирусом. МРТ им делали как до, так и после заражения. В результате было выявлено снижение плотности и количества серого вещества.

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