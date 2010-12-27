Месси установил рекорд XXI века по числу голевых передач в чемпионате Испании

Всего на счету 31-летнего футболиста 151 передача.

Лионель Месси побил рекорд XXI века по числу голевых передач. Он стал первым футболистом этого столетия, кому удалось добраться до отметки в 150 передач в чемпионате Испании. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 2 сентября, состоялся матч между "Барселоной" и "Уэску". В третьем туре национального первенства команда Месси разгромила соперника со счетом 8:2. Футболист забил в этой игре два мяча и сделал две результативные передачи. Таким образом, на счету Лионеля оказалась 151 передача.

Месси продолжает занимать первую строчку в списке лучших бомбардиров пяти европейских чемпионатов. Аргентинец опережает испанца Сеска Фабрегаса ("Челси", 143), немца Месута Озила ("Арсенал", 128), португальца Криштиану Роналду ("Ювентус", 122) и бразильца Дани Алвеса (ПСЖ, 110).

Ранее мы писали, что "Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в РПЛ.

Фото: ru.fifa.com