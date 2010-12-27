"Зенит" и "Спартак" сыграли вничью в РПЛ

Клуб города на Неве сохранил лидерство в турнире.

Вечером 2 сентября прошел шестой тур РПЛ, в котором сыграли команды из Петербурга и Москвы. Футбольный клуб "Зенит" и столичный "Спартак" не смогли выявить лучшего: матч завершился со счетом 0:0.

Фанаты Северной столицы и руководство клуба рады такому исходу событий: несмотря на голевые моменты и выдачу желтых карточек, команда "сине-бело-голубых" продолжает занимать первое место в турнирном рейтинге. Отметим, что на данный момент "Зенит" лидирует с 16 баллами. Его догоняет "Спартак" с 14 очками.

Следующая игра петербуржцев будет носить выездной характер и пройдет с "Оренбургом" 16 сентября.

Фото: ФК "Зенит"