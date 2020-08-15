Игрок считает, что клуб нуждается в серьёзных изменениях.

Аргентинский футболист Лионель Месси собирается покинуть "Барселону" в 2021 году. Об этом пишет COPE со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Месси крайне недоволен положением дел в клубе и позицией руководства. Также он разочарован вылетом Барселоны из Лиги Чемпионов после поражений от "Ромы", "Ливерпуля" и "Баварии".

Игрок считает, что клуб нуждается в серьёзных изменениях. Контракт Месси с "Барселоной" действует до 2021 года.

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Видео: YouTube / FC Barcelona