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Меры поддержки многодетных семей расширили в Ленобласти
Сегодня, 9:29
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Меры поддержки многодетных семей расширили в Ленобласти

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Регион дарит семьям микроавтобусы с комплектом сезонных шин.

В понедельник, 27 ноября, многодетные семьи в Ленобласти получили ключи от новых микроавтобусов. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, программа будет расширена: помимо автомобиля, получателям соцподдержки также передадут комплект сезонных шин.

Дрозденко уточнил, что в летний период вместе с автобусом дарят зимнюю резину. Сейчас в салоны микроавтобусов положили только летние шины, поэтому правительство Ленобласти решило дополнить подарок ОСАГО и сезонным комплектом.

По словам губернатора, идея поступила от одного из мужчин, который принял подарок от региона.

 Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти принимают заявки на выбор территории для благоустройства.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, многодетные семьи
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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