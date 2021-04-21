Меры поддержки многодетных семей расширили в Ленобласти

В понедельник, 27 ноября, многодетные семьи в Ленобласти получили ключи от новых микроавтобусов. Как уточнил губернатор региона Александр Дрозденко, программа будет расширена: помимо автомобиля, получателям соцподдержки также передадут комплект сезонных шин.
Дрозденко уточнил, что в летний период вместе с автобусом дарят зимнюю резину. Сейчас в салоны микроавтобусов положили только летние шины, поэтому правительство Ленобласти решило дополнить подарок ОСАГО и сезонным комплектом.
По словам губернатора, идея поступила от одного из мужчин, который принял подарок от региона.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти принимают заявки на выбор территории для благоустройства.
Фото: Piter.TV
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