Многодетным семьям из Ленобласти подарили девять микроавтобусов

Сегодня, 27 ноября, девять многодетных семей из Ленобласти получили по микроавтобусу. Ключи от автомобилей им передал глава региона Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.
Погода у нас разная, поэтому полный привод — это важно. Главное, о чем думаем, — о безопасности: везде ремни, подушки. Дарим страховку ОСАГО и второй комплект резины: сейчас в салонах лежит летняя. Желаю, чтобы автобусы служили вам долго и открыли вашим семьям много интересных дорог!
Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти
Многодетные семьи стали владельцами микроавтобусов повышенной вместимости: в них предусмотрено девять мест. Машины оборудованы ремнями безопасностями и подушками.
Ранее на Piter.tv: Дрозденко показал красоту экологических маршрутов Ленобласти.
Видео: Телеграм / Админка Ленобласти
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