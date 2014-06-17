Многодетным семьям из Ленобласти подарили девять микроавтобусов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вручил ключи от машин отцам.

Сегодня, 27 ноября, девять многодетных семей из Ленобласти получили по микроавтобусу. Ключи от автомобилей им передал глава региона Александр Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

Погода у нас разная, поэтому полный привод — это важно. Главное, о чем думаем, — о безопасности: везде ремни, подушки. Дарим страховку ОСАГО и второй комплект резины: сейчас в салонах лежит летняя. Желаю, чтобы автобусы служили вам долго и открыли вашим семьям много интересных дорог! Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Многодетные семьи стали владельцами микроавтобусов повышенной вместимости: в них предусмотрено девять мест. Машины оборудованы ремнями безопасностями и подушками.

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Видео: Телеграм / Админка Ленобласти