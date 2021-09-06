Mercedes представила электрический внедорожник

Он может выйти на рынок в 2023 году.

Немецкая компания Mercedes-Benz продемонстрировала электрическую модификацию внедорожника G-Class. Данный автомобиль может поступить на рынок под названием EQG. Сейчас это всего лишь прототип.

Внешне новинка напоминает знаменитый "Гелик". Машина получила закрытую решетку радиатора, особый бокс для хранения зарядного кабеля, а также 22-дюймовые колесные диски и багажник на крыше.

Новинку оснастят четырьмя электрическими двигателями с нулевыми выбросами вредных веществ. Разработчиками также заявлена имитация понижающей передачи.

Эксперты предполагают, что внедорожник увидит свет к 2023 году. В настоящее время он еще находится на стадии разработки.

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Видео: Youtube/Mercedes-Benz