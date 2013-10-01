Хэтчбек Nissan Note получил спортивную версию NISMO

Nissan представила новую версию хетчбэка Note Aura под названием Nismo. Об этом информирует пресс-служба японской компании.
Согласно опубликованным данным, Nismo отличается спортивным дизайном. Автомобиль получил аэродинамическое "оперение", оригинальное оформление салона и перенастроенную подвеску.
Nismo получил передний привод. Машина оснащена 1,2-литровым бензинового двигателем внутреннего сгорания мощностью в 82 лошадиные силы. Он выполняет исключительно функцию подзарядки литий-ионной батареи. А вот двигает автомобиль электрический двигатель EM-47 на 136 лошадиных сил.
Стоимость новинки составит почти два миллиона рублей. Продажи Nismo запланированы на осень 2021 года.
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Видео: Youtube/Carscoops
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