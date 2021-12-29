Mercedes-Benz представил электрический концепт EQXX с дальностью хода тысячи километров

Кроме того, электрокар получил солнечные панели из оргстекла. От солнца EQXX сможет ежедневно получать до 70 дополнительных километров пробега.

Компания Mersedes-Benz представила новый электрокар Vision EQXX, который может проехать на одной зарядке более тысячи километров.

По оценкам экспертов, электрокар стал "воплощением истинной энергоэффективности". Новый EQXX стал полноценным ходовым образцом. Его будут использовать для тестовых заездов, чтобы подтвердить запас хода и зафиксировать его по современному европейскому стандарту WLTP. Электрокар имеет подвижные элементы кузова, выдвижной диффузор и многое другое. Кроме того, EQXX оснащен наклоненным лобовым стеклом, покатой крышей и различными воздушными завесами. С их помощью коэффициент лобового сопротивления снизится до 0,18. Кроме того, электрокар получил солнечные панели из оргстекла. От солнца EQXX сможет ежедневно получать до 70 дополнительных километров пробега.

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Видео: YouTube / Mercedes-Benz