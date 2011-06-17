В Германии предрекли Европе кризисную ситуацию из-за позиции Вашингтона по Украине.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц рассказал о том, что американская администрациЯ при президенте-республиканце Дональде Трампе безразлична судьба европейского региона, поэтому ЕС следует сконцентрироваться на усилении своих позиций. Такие слова политик сделал в эфире местных телеканалов ZDF и ARD.

Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США. После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична. Фридрих Мерц, кандидат в канцлеры ФРГ

Немецкий политик отметил, что у коллективного Брюсселя и Берлина пока что нет ясности о том, какую позицию Белый дом займет ближайшие недели и месяцы по отношению к региональному конфликту на Украине. Мерц добавил, что у него сложилось впечатление, что сейчас Вашингтон и Москва ищут друг друга за спиной у киевского режима и Евросоюза. Кандидат в канцлеры ФРГ считает, что при таком развитии сценария ситуация сложится критическая, поэтому Германии важно как можно оперативнее сформировать правительство.

Мерц рассматривает СДПГ или "зеленых" как возможных партнеров по коалиции.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten

