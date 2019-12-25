Мэр белорусского города Жодино назвал условие вывода ОМОНа из города

Протестующие на БелАЗе требуют отставки действующей власти.

Мэр белорусского города Жодино Дмитрий Заблоцкий назвал условие вывода ОМОНа из города. Он пообещал работникам завода БелАЗ, которые вышли на забастовку, что спецразделения уйдут из города через полчаса после того, как мэру доложат о том, что административным зданиям не угрожает захват.

Бастующие попросили Заблоцкого присоединиться к акции протеста сегодня вечером. Мэр заявил, что придёт, только может немного опоздать. Он уверил, что ОМОНа на акция протеста не будет, только милиция.

Протестующие на БелАЗе требуют отставки действующей власти и правительства, прекращения преследования, обвинения людей и насилия, а также освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.

Ранее "Белаз" опроверг информацию о забастовке. Об этом в ТАСС сообщили представители пресс-службы предприятия. Они отметили, что городское руководство Жодино в Минской области и ОАО устроили трудовую встречу с коллективом из-за событий, происходящих в стране после выборов президента республики.