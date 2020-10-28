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Мэр Уфы Мустафин заразился коронавирусом

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Чиновник болеет уже более недели.

Мэр Уфы Ульфат Мустафин заразился коронавирусом. Об этом рассказал во время оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19 глава Башкирии Радий Хабиров.

Чтобы не ходили разные слухи, говорю: Ульфат Мансурович действительно болеет. У него была пневмония, сейчас диагностировали COVID-19. Болеет он довольно тяжело, высокий процент поражения лёгких. Проходит лечение, и, соответственно, мы ждём его выздоровления и выхода на работу

Радий Хабиров, глава Башкирии

Чиновник рассказал, что глава Уфы является его близким другом. На прошлой неделе Хабиров навещал товарища, который проходит лечение. Однако он уточнил, что у Мустафина зафиксировано сложное заболевание, а ситуацию может ухудшить не молодой возраст пациента. 

По словам Хабирова, Уфа продолжает готовиться к зимнему сезону. Сейчас администрация завершает программы, которые должна была выполнить. 

В Башкирии представлен новый состав правительства региона.

Видео: YT / Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

Теги: башкирия, ульфат мустафин, уфа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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