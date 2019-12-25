Премьер-министром правительства Башкирии назначен Андрей Назаров. Его кандидатуру одобрил региональный парламент. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Назаров известен в Башкирии как бизнесмен и сопредседатель "Деловой России". В последнее время он работал вице-премьером региона.
На заседании парламента кандидатуру Назарова представлял глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, задачи региона, которые перед собой ставят его власти, можно решать "только с очень сильными людьми, самостоятельными, дерзкими". По его словам, он не хотел бы работать в команде с людьми, у которых нет своей точки зрения.
Он заявил, что Андреем Назаровым движут не меркантильные интересы, а желание "оставить о себе добрую память".
Ранее глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе.
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