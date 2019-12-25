Глава Башкирии остановил стройку 34-этажного дома в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров остановил стройку 34-этажного дома в Уфе на улице Шота Руставели. Он приехал на объект и решил, что подобная сильно компактная застройка дворов в городе недопустима, так как нарушает право жителей на инсоляцию и прочие санитарные нормы.
Хабиров обратился к строителям и потребовал от них свернуть работы в течение нескольких дней.
Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Он заявил, что жилого дома в этом месте не будет и поручил разобраться в ситуации мэру.
Ранее мы писали, что шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все