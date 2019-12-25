В вопросе с шиханом поставлена точка.

Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава региона Радий Хабиров.

Он заявил, что в вопросе с шиханом поставлена точка.

И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово. Радий Хабиров, глава Башкирии

Ранее Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры арестовал акции "Башкирской содовой компании". В суд с иском обратился заместитель генерального прокурора с требованием вернуть государству акции компании, которые частные лица забрали "в незаконное владение". Также в иске указывалось требование списать акции с лицевого счета БСК и зачислить их на лицевой счет Росимущества.