Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Первое заседание по данному делу назначено на 14 октября.

Арбитражный суд Башкирии по требованию Генпрокуратуры арестовал акции "Башкирской содовой компании". Об этом сообщает "Интерфакс".

В суд с иском обратился заместитель генерального прокурора с требованием вернуть государству акции компании, которые частные лица забрали "в незаконное владение". Также в иске указывалось требование списать акции с лицевого счета БСК и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

Прокуратура требует вернуть акции компании республике и возместить нанесённый ущерб на сумму в 34 миллиарда рублей.

Первое заседание по данному делу назначено на 14 октября.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров посчитал исчерпанным конфликт вокруг горы Куштау.