  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
101
matveyvn
Код вставки плеера

В Башкирии представлен новый состав правительства региона

0 0

Членами правительства стали руководители Корпорации развития и Центра стратегических разработок.

В Башкирии представлен новый состав правительства региона после назначения премьер-министра. С заявлением выступил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, госкомитеты Башкирии по транспорту, строительству и торговле получат статус министерств. При этом количество заместителей главы кабмина субъекта сократилось на одного — теперь их будет девять.

Мы решили преобразовать три министерства с учетом акцентов и объемов работы.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также членами правительства стали руководители Корпорации развития и Центра стратегических разработок. Данные компании занимаются развитием региона.

Ранее в Башкирии отчим и мать задержаны за изнасилование 13-летней девочки.

Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан

Теги: башкирия, правительство, чиновники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии