В Башкирии представлен новый состав правительства региона после назначения премьер-министра. С заявлением выступил глава региона Радий Хабиров.
По его словам, госкомитеты Башкирии по транспорту, строительству и торговле получат статус министерств. При этом количество заместителей главы кабмина субъекта сократилось на одного — теперь их будет девять.
Мы решили преобразовать три министерства с учетом акцентов и объемов работы.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Также членами правительства стали руководители Корпорации развития и Центра стратегических разработок. Данные компании занимаются развитием региона.
Ранее в Башкирии отчим и мать задержаны за изнасилование 13-летней девочки.
Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан
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