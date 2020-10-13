Членами правительства стали руководители Корпорации развития и Центра стратегических разработок.

В Башкирии представлен новый состав правительства региона после назначения премьер-министра. С заявлением выступил глава региона Радий Хабиров.

По его словам, госкомитеты Башкирии по транспорту, строительству и торговле получат статус министерств. При этом количество заместителей главы кабмина субъекта сократилось на одного — теперь их будет девять.

Мы решили преобразовать три министерства с учетом акцентов и объемов работы. Радий Хабиров, глава Башкирии

Также членами правительства стали руководители Корпорации развития и Центра стратегических разработок. Данные компании занимаются развитием региона.

Ранее в Башкирии отчим и мать задержаны за изнасилование 13-летней девочки.

Видео: YouTube / Правительство Республики Башкортостан