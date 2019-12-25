В Башкирии отчим и мать задержаны за изнасилование 13-летней девочки

В Калтасинском районе Башкирии задержаны мужчина и женщина, которые подозреваются в изнасиловании 13-летней дочери супруги.
РИА Новости со ссылкой на региональную прокурату сообщает, что в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Как стало известно, минимум один раз изнасилование произошло при участии и содействии матери девочки.
Сейчас с фигурантами уголовного дела ведутся следственные действия. Девочка в настоящий момент живет у бабушки, с ней работают психологи.
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Фото: pixabay
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