В Башкирии отчим и мать задержаны за изнасилование 13-летней девочки

Минимум один раз изнасилование произошло при содействии матери.

В Калтасинском районе Башкирии задержаны мужчина и женщина, которые подозреваются в изнасиловании 13-летней дочери супруги.

РИА Новости со ссылкой на региональную прокурату сообщает, что в отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста". Как стало известно, минимум один раз изнасилование произошло при участии и содействии матери девочки.

Сейчас с фигурантами уголовного дела ведутся следственные действия. Девочка в настоящий момент живет у бабушки, с ней работают психологи.

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