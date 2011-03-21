Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города

В результате атаки беспилотников случился пожар в нежилом здании.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в центре города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Утром 17 октября в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в столице. Также в Киеве объявили воздушную тревогу. Кличко заявил, что два взрыва произошли в Шевченковском районе.

Позже мэр Киева уточнил, что в результате атаки беспилотников случился пожар в нежилом здании. Также были повреждены несколько жилых домов.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве загорелись объекты промышленной инфраструктуры.

Видео: Telegram / SHOT; Telegram / Реальный Киев