Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в центре города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Утром 17 октября в украинских СМИ появились сообщения о взрывах в столице. Также в Киеве объявили воздушную тревогу. Кличко заявил, что два взрыва произошли в Шевченковском районе.
Позже мэр Киева уточнил, что в результате атаки беспилотников случился пожар в нежилом здании. Также были повреждены несколько жилых домов.
Ранее мы сообщали, что в Николаеве загорелись объекты промышленной инфраструктуры.
Видео: Telegram / SHOT; Telegram / Реальный Киев
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