Глава Свердловской области призвал завершить ремонт моста в Екатеринбурге раньше срока

Конец ремонтных работ запланирован на 1 сентября.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проинспектировал ремонт автомобильного моста в Екатеринбурге, который стал причиной огромных пробок в городе. Информация об этом появилась на странице главы региона в Instagram.

Ранее Куйвашев выразил негодование по поводу того, что на участке ремонта автодороги отсутствуют рабочие, в то время как Екатеринбург стоит в пробках. Кроме того, он поручил вызвать к нему подрядчика на разговор и подчеркнул, что "так работать нельзя". Позже глава региона сам посетил место ремонта моста.

Появились техника и рабочие, что радует. Я попросил главного на объекте постараться завершить работы до 1 сентября, чтобы пробки на Кольцовском тракте исчезли как можно скорее. Буду внимательно следить за этим участком. Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Отметим, что мэр Екатеринбурга Алексей Орлов указал проводить ремонт моста в круглосуточном режиме, так как 12-часовой рабочий день, по его словам, будет неэффективен в данной ситуации.

Напомним, накануне в Екатеринбурге из-за ремонта моста на Кольцовском тракте возникла большая пробка. Ремонтные работы ведутся у моста на Луганской - Машинной. Местные СМИ отмечают, что в городе движение будет закрыто до середины сентября текущего года на полосе, которая ведет в сторону аэропорта "Кольцово".

Ранее мы сообщали, что в Выборге продолжается ремонт дорог по муниципальному контракту.

Фото: Instagram/evgenykuyvashev