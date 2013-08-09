Менталитет холодной войны не исчез, заявил глава ЮАР

Сирил Рамафоса выступил на саммите БРИКС.

Страны БРИКС должны оставаться на стороне мира, несмотря на сохранение на геополитической арене менталитета времен холодной войны. Соответствующее заявление сделал президент Южноафриканской республики Сирил Рамафоса, выступая на заседании XV саммита БРИКС, организованного в Йоханнесбурге. На мероприятии собрались политически е лидеры объединения.

Менталитет времен холодной войны все еще сохраняется, но страны БРИКС должны оставаться на стороне мира. Мы должны идти плечом к плечу и вместе отстаивать свои интересы. Сирил Рамафоса, президент ЮАР

Иностранный делегат указал на важность инновационного и технологического развития стран БРИКС. Сирил Рамафоса считает, что важно добиться того, чтобы модернизация не превратилась в идеологическое противостояние.

Си Цзиньпин назвал геополитическую ситуацию мрачной.

Фото и видео: YouTube / Комсомольская правда