Мемориальная доска в честь балерины Инны Зубковской появится в Петербурге

Народная артистка РСФСР, родилась в 1923 году в Петрограде. Она трудилась на сцене более 30 лет, исполнив множество ролей в балетах, включая Одетту-Одилию в "Лебедином озере", Никию в "Баядерке" и Хозяйку Медной горы в "Каменном цветке".

На заседании в среду, 26 июня, депутаты ЗакСа высказали свою поддержку идеи установить памятную доску в доме на набережной Фонтанки, 56а, в память о балерине Инне Зубковской, которая здесь проживала.

Депутат ЗакСа Любовь Егорова отметила, что инициативу по установке памятной доски Зубковской предложил Мариинский театр.

Инна Зубковская, народная артистка РСФСР, родилась в 1923 году в Петрограде. Она трудилась на сцене более 30 лет, исполнив множество ролей в балетах, включая Одетту-Одилию в "Лебедином озере", Никию в "Баядерке" и Хозяйку Медной горы в "Каменном цветке". С 1965 года Зубковская преподавала в Ленинградском академическом хореографическом училище. Она скончалась в 2001 году и похоронена на Комаровском кладбище.

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Фото: citywalls.ru