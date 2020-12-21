Фильм Михаила Локшина "Серебряные коньки" вновь возглавил прокат в выходные

За два дня картина собрала 70,7 млн рублей.

Мелодрама "Серебряные коньки" режиссера Михаила Локшина возглавила российский кинопрокат в минувшие выходные. За два дня картина собрала 70,7 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Фильм вышел в прокат 10 декабря. Действие разворачивается в канун 1900 года в Петербурге. Сын бедного фонарщика Матвей, которому достались в наследство лишь серебряные коньки, влюбляется в дочь крупного сановника Алису. Судьбы молодых людей переплетаются удивительным образом, и они начинают вместе двигаться к своей мечте.

Главные роли исполнили актеры-дебютанты Соня Присс и Федор Федотов. Кроме них в фильме снялись Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко и др.

Второе место по сборам занял российский комедийный фильм "Обратная связь" режиссера Алексея Ненужного. За минувший уикенд картина собрала 69,8 млн рублей. Эта комедия вышла в прокат 17 декабря и стала продолжением фильма "Громкая связь". В главных ролях участники "Квартета И" Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Тройку лидеров замыкает американский полнометражный анимационный фильм "Семейка Крудс: Новоселье". Предварительный показ мультфильма собрал в России 65 млн рублей.

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Видео: YouTube / Central Partnership