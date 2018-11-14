В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града

На помощь местным жителям пришли военные.

Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.

В некоторых районах города толщина слоя льда достигает одного метра или больше. На помощь местным жителям пришли военные, так как ледяные глыбы перекрыли почти все дороги, движение стоит, многие транспортные средства находятся в ледяном плену. Некоторые здания в городе обрушились.

Такое явление в Мексике было зарегистрировано впервые. Как сообщил директор управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Халиско Виктор Уго Рольдан, на настоящий момент нет данных о пострадавших из-за града. На данный момент ото льда удалось очистить почти 70% территорий.

В начале июня в Красносельском районе прошел град размером с перепелиные яйца.

Фото: Economista