Мейксин рассказал, как пройдет Единый день голосования в Петербурге

11 сентября в 8:00 утра в городе на Неве откроются 124 участка для голосования.

Глава петербургского избиркома Максим Мейксин рассказал, как пройдет Единый день голосования в Северной столице. Перед выборами он проинспектировал открывшиеся избирательные участки Невского района. Об этом сообщили на портале "Санкт-Петербург".

В воскресенье, 11 сентября, в 8:00 утра в городе на Неве откроются 124 участка для голосования. Жители будут выбирать 38 муниципальных депутатов в 10 районах. Работать будут 16 территориальных избирательных комиссий.

Подготовка Единому дню голосования идет полным ходом. Так, в школе № 331 Невского района уже установили информационные стенды, привезли необходимое оборудование, повесили указатели.

Прозрачность голосования обеспечит видеонаблюдение. На участках установлены широкоугольные камеры, слепых зон нет.

Петербург – один из немногих регионов, который применяет не видеорегистраторы, а полноценное видеонаблюдение. На 117 избирательных участках из 124 будет организовано видеонаблюдение, за исключением тех участков, где голосуют военные. Максим Мейксин, глава петербургского избиркома

Отметим, что на муниципальных довыборах в Петербурге будут применять протоколы с машиночитаемым кодом.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовало онлайн-голосование за кандидатов в Общественный штаб по реновации.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургская избирательная комиссия