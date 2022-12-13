Медведев згордится выходом в финал турнира в США

Спортсмен также рассказал о разочаровании в том, что не смог победить испанца Алькараса.

Российский представитель Даниил Медведев заявил журналистам о том, что разочарован результатом турнира серии "Мастерс", проводимой на территории американского города Индиан-Уэллс, но при этом спортсмен гордится тем результатом, которым ему удалось добиться, выходом в финал международного соревнования. Там теннисист уступил на корте испанскому оппоненту Карлосу Алькарасу с результатом 3:6, 2:6. Соперники провели на корте 1 час и 10 минут. Таким образом Даниил Медведев прервал свою 19-матчевую победную серию. Ранее он стал лидером в трех турнирах подряд. Речь идет о мероприятиях в Роттердаме, Дохе и Дубае.

Мне удалось добиться лучшего результата на турнире в Индиан-Уэллсе, до этого я не мог дойти до четвертьфинала. Безусловно, много позитива. Я навсегда останусь разочарован тем, что не выиграл финал, но постараюсь выиграть следующий турнир или этот же в следующем году. Даниил Медведев, теннисист

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Фото и видео: YouTube / Tennis TV