Медведев вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл датчанина Хольгера Руне.

Российский представитель Даниил Медведев вышел в полуфинал международного теннисного турнира, организованного в категории "Мастерс" на территории американского города Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд мероприятия в 2024 году составляет 9,5 миллиона долларов. Во встрече 1/4 финала состязания спортсмен, получивший четвертый номер посева, выиграл у своего оппонента, датчанина Хольгера Руне с результатом 7:5, 6:4. Продолжительность матча между соперниками составила 1 час 59 минут. В следующий раз в борьбе за титул россиянин встретится с американцем Томми Полом.

Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV