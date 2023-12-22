Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Россиянин обыграл француза Феликса Оже-Альяссима.

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл канадского представителя Феликса Оже-Альяссима в матче третьего круга Australian Open. Международный турнир, первый в серии Большого шлема, проходит в городе Мельбурне. Встреча между оппонентами завершилась с результатом 6:3, 6:4, 6:3. Следующим соперником теннисиста станет португалец Нуно Боржеш, который выступает без номера посева.

В общей сложности в четвертый круг соревнований в одиночных разрядах вышло шесть россиян. Речь идет о Мирре Андреевой, Марии Тимофеевой, Анне Калинской, Данииле Медведеве, Андрее Рублеве и Карене Хачанове.

В настоящее время Даниил Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году теннисист 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина записано 20 титулов, завоеванных под эгидой профильной организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлемаостается победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе национальной команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Медведев вышел во второй круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV