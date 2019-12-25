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Медведев считает, что отношения России и США деградировали
Сегодня, 12:37
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lesjasap

Медведев считает, что отношения России и США деградировали

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Чиновник прокомментировал выбор кандидатов США на пост президента.

Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США деградировали по сравнению с прежними годами. Об этом заместитель Совета Безопасности России заявил участникам молодежного форума "ОстроVа-2020". Чиновник отметил, что между РФ и США взаимоотношения строятся сложно.

Медведев ответил на вопрос о том, кто по его мнению будет более эффективным руководителем для США - Дональд Трамп или Джо Байден. По словам российского чиновника, и республиканец, и демократ "каждый из них по-своему весьма интересная личность".

Как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом. Сам народ США должен этот вопрос решить - кто будет управлять этой ведущей мировой державой

Дмитрий Медведев, зампредседателя Совбеза России

По словам эксперта, в США действует такая избирательная система, которая позволяет победить кандидату, набравшему в свою поддержку меньше голосов американцев, но больше голосов выборщиков.

Дмитрий Медведев назвал плюсы самоизоляции.

Теги: деградация, дмитрий медведев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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