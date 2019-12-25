По словам чиновника, пандемия COVID-19 имела некоторые положительные моменты.

Дмитрий Медведев назвал плюсы самоизоляции. Заместитель председателя Совета безопасности России рассказал участникам форума "ОстроVа-2020" о том, что пандемия коронавируса также имела несколько положительных моментов для общества. Чиновник отметил, что многие получили возможность пообщаться с близкими.

Пандемия, помимо огромного количества проблем и драматических событий, имела и некоторые плюсы, в том числе, возможность пообщаться с близкими. Я считаю, что для семьи – это вообще-то было неплохо, хотя могли быть разные сюжеты – это тоже правда Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России

По словам чиновника, во время режима самоизоляции он в большей степени работал в удаленном формате. Он отметил, что чаще всего общался с коллегами при помощи видеоконференцсвязи, но личные встречи также были.

Но тем не менее какое-то время у меня было, и я могу вам сказать прямо, что мне было интересно посмотреть, какое отражение этот период нашел в кинематографе Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России

Медведев заявил о подготовке нормативной базы для беспилотных перевозок в РФ.