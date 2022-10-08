Россиянин обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута.

Российский представитель Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал международного турнира в Астане, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Он отметил, что будет рад сыграть против сербского спортсмена Новака Джоковича в полуфинальном состязании. Ранее на встрече 1/4 финала россиянину удалось обыграть на корте испанского представителя Роберто Баутиста-Агута с результатом 6:1, 6:1.

Я счастлив, что хорошо и уверенно сыграл. Я делал все возможное, чтобы усложнить ему жизнь. Старался все попробовать, потому что играть против Роберто непросто. Я старался удивить его, очень хорошо, что это сработало. Даниил Медведев, теннисист

Медведев заметил, что перед матчем с испанцем думал о том, что с сербом в 2022 году ему удалось сыграть только один раз. Это произошло на мероприятии в "Ролан Гаррос", поэтому сражение в Астане будет вторым по счету в текущем сезоне.

Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

