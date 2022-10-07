Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Астане

Спортсмен выиграл у Эмила Руусувуори в матче второго круга.

Российский представитель Даниил Медведев вышел в четвертьфинал международного турнира в Астане, организованного Ассоциацией теннисистов-профессионалов. В рамках второго этапа спортсмен обыграл на корте финского оппонента Эмила Руусувуори. Встреча завершилась с результатом 6:3, 6:2. Следующим оппонентом россиянина станет испанец Роберто Баутистой-Агутомю

Напомним, что Даниилу Медведеву в настоящее время 26 лет. Теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP. На счету молодого человека записано 14 титулов, завоеванных под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. Финскому представителю Руусувуори сейчас 23 года, он занимает 53-е место в рейтинге ATP. Иностранец ни разу не побеждал на турнирах под эгидой организации, а на турнирах Большого шлема он ни разу не преодолел рубеж второго раунда.

Даниил Медведев вышел во второй круг теннисного турнира в Астане.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV